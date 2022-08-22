Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink [ Редагувати ]
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що Україна отримала ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Про це він сказав під час брифінгу.
Нову партію терміналів профінансувала Польща.
Він зазначив, що зараз проходить розподіл терміналів. Частину з них відправлять на медичну та енергетичну сфери. Нова партія станцій Starlink була закуплена Польщею.
Ми не витрачали на це коштів. Це все сплачували наші польські колеги і профінансували підтримку Starlink. Це великі кошти, ому що великий об'єм трафіку проходить.
За словами міністра, наразі Україна має близько 18 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.
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