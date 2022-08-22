Російський крейсер "москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, хоч такому кораблю місце в океані, але ніяк не в морі. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпап для Генштабу ЗСУ.

За його словами, втрата росією крейсера "москва" має два значення.

Перше значення - це корабель, який був задіяний для прикриття ППО угруповання, яке було створено там.

Друге значення, на думку Неїжпапи, полягає у призначенні москви і полягало воно в тому, "щоб закрити небо від наших Повітряних сил".