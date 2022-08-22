Якої помилки припустилися росіяни з крейсером "москва": відповідь командувача ВМС [ Редагувати ]
Російський крейсер "москва" мав прикривати угруповання окупантів у Чорному морі, хоч такому кораблю місце в океані, але ніяк не в морі. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпап для Генштабу ЗСУ.
За його словами, втрата росією крейсера "москва" має два значення.
Перше значення - це корабель, який був задіяний для прикриття ППО угруповання, яке було створено там.
Друге значення, на думку Неїжпапи, полягає у призначенні москви і полягало воно в тому, "щоб закрити небо від наших Повітряних сил".
Але взагалі, з військової точки зору цей клас кораблів називають "вбивцею авіаносців" - його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили.
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