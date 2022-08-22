ЗСУ нанесли удар по Каховському мосту [ Редагувати ]
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.
Про це вона сказала під час брифінгу.
Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати резерви. Вчора були завдані чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту.
За словами Гуменюк, ця споруда складна, тому робота артилерії "там досить філігранна", спрямована на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе.
Ми коригуємо їх у тому числі і ремонтні роботи так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують і по плитах, якими вони намагаються латати ті дірки.
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