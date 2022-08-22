Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту в окупованій Херсонській області.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати резерви. Вчора були завдані чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту.

За словами Гуменюк, ця споруда складна, тому робота артилерії "там досить філігранна", спрямована на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе.