У вівторок вранці, 23 серпня, у Харкові загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Над містом здіймається густий чорний дим.

У ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула близько 4:40. Вибухів перед загорянням не було.

Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.

До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

У місцевих Telegram-каналах показали кадри з місця події. На відео видно, що вогнем охопило мало не весь дах підприємства.