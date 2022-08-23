У Харкові масштабна пожежа: деталі [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 23 серпня, у Харкові загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Над містом здіймається густий чорний дим.
У ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула близько 4:40. Вибухів перед загорянням не було.
Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.
До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.
У місцевих Telegram-каналах показали кадри з місця події. На відео видно, що вогнем охопило мало не весь дах підприємства.
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