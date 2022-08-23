Шерлок Холмс, Еркюль Пуаро та міс Марпл - відпочивають. Російське ФСБ перевершило найсміливіші фантазії письменників-детективів. Не минуло і двох діб, а слідчі російського ФСБ похвалилися тим, що знають, хто підірвав Дар'ю Дугіну - доньку головного ідеолога рашизму. Це вбивство нажахало всіх прибічників "русскага міра". А спецслужби миттю почали шукати крайніх.

І, звісно, ж не минулося без начебто представниці полку "Азов" та чергової "візитівки Яроша". Про версії та швидкісне слідство - розкажуть наші журналісти.

Можайське шосе, москва. Вечір 20 серпня. Посеред дороги вибухає автівка, у салоні якої була дочка головного ідеолога рашизму і пропагандистка Дар'я Дугіна. Транспорт загорівся!

Взрыв...е*ать, е*ать

А вже за кілька годин "підгоратиме" й у путінських пропагандистів. Ще до будь-яких висновків слідства, вони безпідставно і традиційно заявили: це робота українських спецслужб. І закликали негайно атакувати Київ:

Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!

В Офісі президента такі закиди одразу відкинули:

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента:

Підкреслюю, що Україна до цього, безумовно не має відношення. Тому що ми не кримінальна держава, якою є російська федерація, і тим більше не терористична держава.

Істерика російських пропагандистів не припинялася. Згодом у мережі з'явився текст - нібито від імені самого Олександра Дугіна. Той теж приписав відповідальність за вбивство доньки Україні.

Вороги росії її підло, тишком-нишком вбили. Але нас, наш народ не зламати навіть такими нестерпними ударами.

Тим часом у мережі почала ширитися інформація, що відповідальність за вбивство бере на себе російська національна республіканська армія.

Наша мета - зупинити знищення росії та її сусідів. Ми оголошуємо чиновників уряду рф і регіональних адміністрацій помічниками узурпаторів. Ті, хто не складуть свої повноваження, будуть нами знищуватись.

Щоправда, російські спецслужби на це аж ніяк не реагували. Проігнорувавши зізнання, оголосили офіційну версію! За вбивством Дугіної стоїть - полк "Азов".

Це нібито Наталя Вовк, яку ФСБ представило, як українську терористку. За словами російських спецслужб, жінка разом зі своєю дочкою заклали вибуховий пристрій під автівку Дугіної, і дистанційно його активували. Потім тікали з росії до Естонії. І звісно ж, Вовк - у складі "Азову". Російські журналісти одразу підхопили цю тему і почали робити те, що вміють найкраще - штампувати фейки. Наприклад, начебто знайшли в Маріуполі будинок, де жила Наталя Вовк.

А вы Наталью Вовк знаете? - Знаю, я ее сестра двоюродная. Конечно знаю. - Она была военнослужащая "Азова", правильно? - Она была в ВСУ, но она в конторе. Она по инвалидности устроилась в контору.

Головним доказом того, що Наталя Вовк - боєць полку "Азов", була лише фотографія посвідчення. Самі азовці вже назвали його "візитівкою Яроша".

Владислав Жайворонок, боєць полку "Азов":

Наша форма одягу - мультикам. І тому всі наші документи були зроблені з фотографією, на якій всі бійці в мультикамі. Ця жінка вона у парадній формі Нацгвардії.

Бійці "Азову" переконані, що псевдофактів причетності Наталі Вовк до їхнього полку, може значно побільшати.

Владислав Жайворонок, боєць полку "Азов":

Уявіть, що вони вже знають висновок, який вони хочуть написати. І будуть туди приплітати якісь дуже низькосортні факти.

Наскільки легко підробити будь-яке посвідчення, продемонстрували у Нацгвардії України. І опублікували фото російських пропагандисток в українській військовій формі.

Слідство ФСБ оголосило, що справу розкрито. Лише за два дні. Тим часом, користувачі соцмереж повірити не можуть, що це вбивство розслідували зі швидкістю світла, а от катів опозиційних журналістів та політиків, як-от Борис Нємцов чи Наталя Естемрірова, розшукують роками.