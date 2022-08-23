Сбербанк йде з Казахстану [ Редагувати ]
Казахстанський холдинг "Байтерек" домовився з російським Сбербанком про купівлю дочірнього "Сбербанк Казахстан". Про це повідомляє пресс-служба "Байтереку".
Сторони планують закрити угоду найближчим часом. Сума угоди не розкривається.
Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.
"Байтерек" наголошує, що банк продовжить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, а умови щодо банківських продуктів для чинних клієнтів залишаться незмінними.
Також у заяві сказано, що угода дозволить банку відновити активні операції, залучення депозитів та проведення платежів. Штат співробітників банку буде збережений та продовжить свою роботу.
Після російського вторгнення в Україну проти Сбербанку було запроваджено санкції, зокрема, його було відключено від системи SWIFT. Введені обмеження також торкнулися дочірніх банків "Сбера".
Через санкції "Сбербанк Казахстан" не міг проводити операції в іноземній валюті, було закрито кореспондентські рахунки та обмежено можливість залучення нового фінансування.
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