Казахстанський холдинг "Байтерек" домовився з російським Сбербанком про купівлю дочірнього "Сбербанк Казахстан". Про це повідомляє пресс-служба "Байтереку".

Сторони планують закрити угоду найближчим часом. Сума угоди не розкривається.

Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

"Байтерек" наголошує, що банк продовжить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, а умови щодо банківських продуктів для чинних клієнтів залишаться незмінними.

Також у заяві сказано, що угода дозволить банку відновити активні операції, залучення депозитів та проведення платежів. Штат співробітників банку буде збережений та продовжить свою роботу.

Після російського вторгнення в Україну проти Сбербанку було запроваджено санкції, зокрема, його було відключено від системи SWIFT. Введені обмеження також торкнулися дочірніх банків "Сбера".

Через санкції "Сбербанк Казахстан" не міг проводити операції в іноземній валюті, було закрито кореспондентські рахунки та обмежено можливість залучення нового фінансування.