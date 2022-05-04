Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла подробиці про шостий пакет санкцій, які Євросоюз (ЄС) планує запровадити щодо Росії найближчими днями. Її виступ розміщений на сайті Єврокомісії.

За її словами, Сбербанк і ще два великі банки планується відключити від SWIFT, запровадити санкції проти російських військових та трьох державних телеканалів. Крім того, буде запроваджено повне ембарго на російську нафту.

Коли лідери зустрілися у Версалі, вони домовилися про поетапну відмову від російської енергії. В останньому акеті санкцій ми розпочали з вугілля. Тепер ми звертаємось до нашої залежності від російської нафти.

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Раніше ЗМІ повідомляла, що ЄС готує поетапне ембарго на постачання російської нафти. Євросоюз має намір запропонувати ввести заборону на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт.

У рамках нового пакету санкцій ЄС може відключити від SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк і Московский кредитный банк.

На початку березня Євросоюз у рамках санкцій проти росії через вторгнення в Україну відключив від SWIFT сім російських банків:

ВТБ;

"Россия",

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

ВЭБ.РФ.

Нагадаємо, що канцлер Шольц назвав умову для зняття з росії санкцій.