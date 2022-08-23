У Швейцарії місцева родина влаштувала екстремальну розвагу для дітей, яких евакуювали з Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації. Майже півсотні вихованців опинилися за кордоном у квітні.

Спочатку педагоги, посольство України та швейцарський уряд займались облаштуванням побуту хлопчиків та дівчаток. А коли вони адаптувалися, попіклувались і про дозвілля. І для майже 15 підлітків влаштували сплав гірською річкою. Про враження від незвичайної пригоди розпитувала Світлана Прокопчук.

Ну страх - это нормально. - То ти боїшся? - Я нет! Кричать из-за кайфа буду, но…не боюсь.

Костянтин разом з іншими вихованцями центру реабілітації приїхав до Швейцарії у квітні. Нині діти вчать німецьку мову і готуються до Дня Незалежності України, а напередодні отримали незвичайне запрошення - сплавитися гірською річкою у спеціальному одязі.

Костянтин, вихованець Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Душно и давит. Але без нього чому не можна, що пояснили? - Тому що холодно будет, небезпечно и холодно. Смешной, я канешно, но всеравно. Без шлема я красивий.

Діти уважно слухають інструктора. Перекладає важливу інформацію Посол України у Швейцарії Артем Рибченко. Усі обіцяють чітко дотримуватись правил і підтримують один одного.

Христина, донька виховательки:

Це буде вперше, це екстрим, це відчуття нові та подорож якась така. - Ніколи такого не робила? - Ні.

Ця екстремальна розвага для підлітків нова. Втім, в Україні ця група теж мала активне дозвілля. Якось діти разом з вихователями підкорювали вершину Крейдяної гори у рідному місті.

Єлизавета, вихованка дитячого закладу:

Ми займались спортом, тусили короче, танцевали, пели в школу ходили, вчились. - Тут що не вистачає? У Швейцарії? - Дома. України.

До місця спуску у каньйоні неподалік міста Фрібург дорога непроста. Втім такі труднощі, запевняють сміливі підлітки, їх не зупинять. Вже на скелях ще один інструктаж. І вперед!

Тих, хто боїться, тут підтримують. Хто наважується - підбадьорюють. Врешті, усі починають сплав. Без таких емоційних розваг, впевнена Директорка Центру, щасливе дитинство неможливе.

Тетяна Вернигора, директорка Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Завжди Україна ставила метою не лише надати дитині прихисток. Нагодувати її. Одягнути. Головне завдання держави було повернути дитині те дитинство, якого в неї можливо ніколи не було. Саме цю естафету і прийняла на себе Швейцарія. Саме головне, що такі розваги підвищують самооцінку дитини - оце найголовніше.

Евакуйовані діти перебувають у безпеці, тож мають мотивацію до навчання, піклуються один про одного та імідж України.

Тетяна Рибченко, дружина посла України у Швейцарії:

Для нас процес евакуації закінчується, як тільки діти перетинають кордон зі Швейцарією. А далі починається саме головне - це життя дітей і ми намагаємось бути частинкою цього життя. Це не просто наша робота. Це наша місія, це наша справа від щирого серця.

Між скелястих гір та бурхливих потоків підлітки разом з інструкторами сплавлялись понад дві години. З води вони вийшли втомленими, але натхненними.