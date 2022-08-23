Україна закликає не допустити судилища в Маріуполі [ Редагувати ]
Україна звертається до міжнародних партнерів із закликом змусити рф дотримуватися норм міжнародного права щодо поводження з військовополоненими. Судилище в Маріуполі назавжди закріпить за росією статус держави-терориста.
Про це повідомляється у заяві МЗС.
Україна повідомила міжнародних партнерів про наміри росії вчинити судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Повідомляється, що держава-агресор ретельно і цілеспрямовано готується до вчинення цього воєнного злочину.
Зазначається, що будь-яке судилище над полоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, а також назавжди закріпить за рф статус держави-терориста, а за росіянами - клеймо варварів.
МЗС підкреслює, що анонсоване росією судилище є нікчемним і неправомірним, адже всі захисники Маріуполя є комбатантами і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження.
"Україна закликає міжнародних партнерів - міжнародні організації та держави - рішуче засудити незаконні дії РФ щодо українських військовополонених та вжити негайних заходів, аби змусити Росію неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими", - говорится у повідомленні МЗС.
Також зазначається, що Україна документує всі факти і події, пов’язані з підготовкою та організацією можливого судилища над військовополоненими.
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