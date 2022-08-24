Президент Володимир Зеленський привітав усіх українців з 31-ю річницею Незалежності України.

Зеленський зазначив, що українці зустрічають це свято в різних місцях, хтось - в окопах і бліндажах, в танках і БМП, на морі і в повітрі. Бореться за незалежність на передовій. А хтось - в дорозі, в авто, вантажівках і поїздах. Бореться за незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій.

"Ми зустрічаємо цей день в різних обставинах, умовах і навіть в різних часових поясах, але з єдиною метою - збереження незалежності і перемога України", - додав президент.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає головне свято - День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву.