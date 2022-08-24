Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив самопроголошений президент.

Крім того, у своєму привітанні Лукашенко, який дозволив росіянам з території Білорусі атакувати Україну ракетами, побажав нашому народові "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Зазначимо, що саме лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко дозволив росії повномасштабно вторгнутися в Україну 24 лютого зі своєї території, саме з білоруської сторони зайшли ті війська, які атакували Київ.

Крім того, російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по Україні з території Білорусі.