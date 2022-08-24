Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності [ Редагувати ]
Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".
Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.
"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив самопроголошений президент.
Крім того, у своєму привітанні Лукашенко, який дозволив росіянам з території Білорусі атакувати Україну ракетами, побажав нашому народові "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
Зазначимо, що саме лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко дозволив росії повномасштабно вторгнутися в Україну 24 лютого зі своєї території, саме з білоруської сторони зайшли ті війська, які атакували Київ.
Крім того, російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по Україні з території Білорусі.
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