Прем'єр-міністр Естонії назвала російських туристів загрозою для республіки [ Редагувати ]
Російські туристи становлять загрозу безпеці Естонії. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Sky News.
За словами прем'єрки, Естонія "несе тягар" через потік російських туристів.
"Проблема в тому, що ми не можемо перевіряти всіх туристів (з Росії - ред.), які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу для безпеки (для Естонії - ред.).
Каллас знову висловила думку, що подорожі до Європи - це "привілей". За її словами, російські туристи можуть "натиснути на Кремль", якщо "на власній шкурі" зазнають обмежень на в'їзд до Європи.
Лише 10% громадян Росії подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Ці люди впливають на рішення Кремля.
Нагадаємо, що Естонія, Латвія, Литва та Чехія припинили видачу віз росіянам, Данія та Нідерланди не видають короткострокові візи. Фінляндії з вересня вдвічі скоротить кількість заяв на шенген, які приймаються від росіян.
Візові обмеження не підтримують Німеччина, США, Португалія, Кіпр та Греція. МЗС Литви пропонує впускати росіян до Євросоюзу залежно від відповіді на питання про належність Криму.
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