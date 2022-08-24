Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Повідомляється про 15 загиблих і 50 поранених.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, прямо по вагонах... Станом на даний момент вбито щонайменше 15 осіб, близько 50 - поранені. Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости", - заявив глава держави.