У Харкові та області змінили комендантську годину [ Редагувати ]
Харків та область після закінчення подовженого формату до Дня незалежності повертаються до попереднього часу дії комендантської години.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
З 25 серпня 2022 року та надалі комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.
Керівник регіону нагадав, що у час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.
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