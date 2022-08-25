Ситуація на фронтах 25 серпня: британська розвідка показала карта бойових дій [ Редагувати ]
Станом на четвер, 25 серпня, британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Окупанти продовжують наступати на низці напрямків, зокрема, на Донбасі, а ЗСУ відбивають ворожі штурми.
- На Авдіївському напрямку українські бійці зупинили ворожий наступ.
- На Бахмутському напрямку ворог з авіації бив поблизу Соледара та Зайцевого та провалив наступ у напрямку до Майського - Кодема.
- На Слов’янському напрямку російські окупанти вели штурм у напрямку Пасіка - Долина, але безрезультатно - ворог відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.
Такі ж ворожі атаки велися ворогом і на Харківському напрямку. Зокрема, війська рф намагалися наступати в районі населених пунктів Пасіка та Долина, але зазнали невдачі.
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