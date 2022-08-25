На Запорізькій АЕС знеструмлення: що сталося [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На території Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
Про це повідомляє Держатомрегулювання.
Зазначається, що відключення повітряної лінії сталося сьогодні о 12:12.
Внаслідок цієї події:
- енергоблок № 5 ВП "ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту;
- енергоблок № 6 ВП "ЗАЕС" був переведений на живлення власних потреб.
О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "ЗАЕС" було підключено до мережі.
О 14:14 відбулось повторне відключення повітряної лінії.
Після цього енергоблок №6 ВП "ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту.
Зазначається, що зауваження до роботи автоматики та систем безпеки відсутні.
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