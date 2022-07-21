Чи існує життя... без мікрочипів? В росії тепер перевірять це на практиці. Провідний виробник чіпів, Тайвань, вирішив накласти санкції на агресора та заборонити постачання росіянам чипів, мікросхем та напівпровідників. В результаті електронних "мізків" позбулася не лише промисловість росії, а й російські військові, яким мізків давно бракує, але тепер ще й штучних.

Вирішувати цю проблему полетів сам архітектор сучасного російського дефіциту путін. Але не до Тайваню, а навпаки - в Іран... Що відбувається, коли електроніка закінчується - розкаже Богдан Вербицький.

Цифровий голод у росії! І все через такі "маленькі" чіпи та мікросхеми...

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Її економіка буде ставати все примітивніше.

Бо працювати сучасно і технологічніше... просто не вийде! Заводи, пароплави, верстати й навіть танки - все в росії заточене - під Європу!

Олег Жданов, військовий експерт:

"Уралвагонзавод" чому зупинився? Тому що закінчилися комплектуючі.

Зокрема, і високотехнологічні! Хоча для росії, "звісно", ІТ-розвиток був "ключовим"!

володимир путін, президент російської федерації:

Ведущие страны рассматривают инновации, как неотъемлимую, ключевую элемент нового этапа глобального развития.

Як тепер розвиватися будете? Наскільки... "глобально"? І до чого тут... Іран?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Кухонна плита, з сенсорним датчиком. Духовка - теж з ним. А ще: посудомийка, (тут одразу декілька функцій).

Пральна машинка з індикаторами та з десятком програм. Телевізор і навіть телефон! А що спільного між усіма цими предметами?

Уся ця електроніка працює завдяки чіпам та напівпровідникам. І для росії це - справжній дефіцит. Бо країна під санкціями. І стосується це не лише техніки побутової.

І ця зустріч - тому підтвердження. Офіційна версія візиту путіна до Ірану - боротьба з тероризмом (хто б казав). А ще - безпекова ситуація в Сирії та співпраця між москвою і Тегераном.

володимир путін, президент російської федерації:

В двухсторонней беседе с президентом Ирана подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической сферах.

Але є і неофіційна версія візиту. Її навіть розвідка США підтвердила.

Нед Прайс, прессекретар Держдепартаменту США:

Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій із боку інших країн світу.

А чи може Іран справді постачати безпілотники? Фактично, це високотехнологічна й ефективна зброя. А Тегеран давно вже під санкціями...

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України:

С 79-го года. Но у них есть вот то нишевое вооружение, по которому путинский режим залажал и теперь выгребает по полной.

Олег Жданов, військовий експерт:

У них є розвідувальні, розвідувально-ударні і є камікадзе. У них є доволі велика лінійка. І вони їх застосовують в Сирії. Там у них є представники корпуса Стражей Ісламської революції. Тому росія і звернулася до Ірану.

І постачати Ірану - "є що". Кілька моделей ударних безпілотників. Різні за габаритами й розмахом крил. У повітрі можуть перебувати до 20 годин і містити навіть лазерні та теплові навідники. Але як їх виробили?

Олег Жданов, військовий експерт:

Іран збив декілька безпілотників США і вони фактично зробили копії. Точно так само, як це робить Китай.

А от у росії з цим проблеми капітальні. Ударних безпілотників, фактично, немає взагалі. Але чому?

Олег Жданов, військовий експерт:

У них є безпілотник-камікадзе, вони розробили, але, я так розумію, вони не встигли запустити його в серійне виробництво. І їх дуже небагато. "Охотнік" російський. Але, він тільки почав випробування напередодні війни. В минулому році. Тому, в них немає таких от як в нас типу "Байрактара", в них немає безпілотників.

І виробити - не вдасться! Найближчим часом, принаймні, так точно. Бо нема комплектуючих: чіпи, мікросхеми, електроніка - це все під санкціями. Тайвань уже офіційно заявив про обмеження експорту.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Це буде неможливо. Це потрібні промислові масштаби закупок, яких росія зараз позбувається. При чому значна частина чіпів - це дуже складна технологічно процедура, яку не можна побудувати: "давайте я вам дам десять тисяч доларів, і зараз там запрацює завод". Нічого подібного.

володимир путін, президент росії:

Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии, по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них "цап-царап".

"Цап-царап" - не вийде, та й купити, схоже теж. Бо офіційно Іран відмовив у постачанні безпілотників. Скопіювати, наприклад, іранські літаки теж не вдасться. Взагалі, з копіями у росіян проблеми.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Колись в Радянському Союзі взяли "Фіат" і на базі його зробили "Жигулі". Ну… навіть по тим часам вона була вже застаріла, а враховуючи її, економіка буде ставати все примітивніше. Залежатиме лише від того в якій мірі можна буде продати назовні якісь сировинні товари. В першу чергу там нафту, газ, вугілля, деревину, метали чорні.

Хоча ще до війни росія мала широкий запас і мікрочипів, і мікросхем. Бо збирала в себе і побутову техніку, і цілий ряд автомобілів. Але зараз ці запчастини для іншого використовують.

Олег Жданов, військовий експерт:

Туди везли комплектуючі з усіх країн, туди і там все збирали. До речі, якщо брати автомобілі, то 22 світових бренда збиралися у рф. І вони закуповували усі ці плати для комплектуючих, побутової техніки, а вони не підпадали під санкції. І у них, я так розумію, накопичилися ось ці плати з цими мікрочіпами. Тому вони почали випаювати із цих плат для того, щоб потім застосувати у виробництві тих самих безпілотників, або прицілів для танків, або іншої електроніки воєнного призначення.

20 мільярдів доларів на добу. Стільки витрачає росія на війну в Україні. Чи можна було ці кошти інвестувати у розвиток власного технологічного виробництва? Очевидно, що так. Враховуючи доходи з продажу нафти та газу, у росії величезний фінансовий потенціал. Який не реалізують, напевно на щастя для нас.