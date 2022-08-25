США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно - Білий дім [ Редагувати ]
Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні настільки довго, наскільки потрібно. Про це повідомила у четвер на брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Її запитали, чи довіряє президент США Джо Байден українському лідеру Володимиру Зеленському, чи вважає за необхідне дати йому гарантії у зв'язку з цим і чи обговорювалося це питання під час їхньої розмови 25 серпня.
Ми підтримуємо президента Зеленського та його боротьбу за свободу. Кремль хоче, щоб Україна була демократією, але вона і є демократією. Це суверенна країна. Вчора (24 серпня - ред.) ми оголосили про транш у розмірі $3 млрд, що свідчить про нашу довгострокову підтримку України.
Ми продовжуватимемо підтримувати її доки їй потрібна наша допомога. Вона бореться за свою демократію, і це важливо. Ми були неймовірно вражені тим, що вона змогла зробити. Ми маємо намір продовжувати притягувати Кремль до відповідальності, і саме на цьому ми зосередимося.
Речниця Білого дому заявила, що наразі немає планів провести особисту зустріч Зеленського і Байдена.
У поширеній за підсумками переговорів Байдена та Зеленського заяві Білого дому йдеться, що "лідери двох країн закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та забезпечити доступ Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до станції".
Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд. 25 серпня президент Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорили подальші дії України для перемоги над Росією. Про це повідомив глава держави
Найближчими тижнями адміністрація Білого дому присвоїти назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала з навчання та військової підтримки ЗСУ. Це означає, що Сполучені Штати зможуть виділяти довгострокове цільове фінансування Україні, а також спеціальні оплати та нагороди для військовослужбовців, які беруть участь у цій місії
У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському
За заявою політика, причиною порушення кримінальної справи стали його критичні та різкі висловлювання через війну в Україні. Раніше Ройзмана тричі оштрафували за "дискредитацію" збройних сил Росії
США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги