Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні настільки довго, наскільки потрібно. Про це повідомила у четвер на брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Її запитали, чи довіряє президент США Джо Байден українському лідеру Володимиру Зеленському, чи вважає за необхідне дати йому гарантії у зв'язку з цим і чи обговорювалося це питання під час їхньої розмови 25 серпня.

Ми підтримуємо президента Зеленського та його боротьбу за свободу. Кремль хоче, щоб Україна була демократією, але вона і є демократією. Це суверенна країна. Вчора (24 серпня - ред.) ми оголосили про транш у розмірі $3 млрд, що свідчить про нашу довгострокову підтримку України. Ми продовжуватимемо підтримувати її доки їй потрібна наша допомога. Вона бореться за свою демократію, і це важливо. Ми були неймовірно вражені тим, що вона змогла зробити. Ми маємо намір продовжувати притягувати Кремль до відповідальності, і саме на цьому ми зосередимося.

Речниця Білого дому заявила, що наразі немає планів провести особисту зустріч Зеленського і Байдена.

У поширеній за підсумками переговорів Байдена та Зеленського заяві Білого дому йдеться, що "лідери двох країн закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та забезпечити доступ Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до станції".

Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд. 25 серпня президент Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.