Найближчими тижнями адміністрація Білого дому присвоїти назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала з навчання та військової підтримки ЗСУ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи США.

Це означає, що Сполучені Штати зможуть виділяти довгострокове цільове фінансування Україні, а також спеціальні оплати та нагороди для військовослужбовців, які беруть участь у цій місії.

Призначення відповідального генерала військової місії в Україні передбачає створення команди, яка відповідає за координацію навчання українських військових на довгостроковій основі.

Присвоєння назви місії в Україні визнає військову підтримку США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями "Свобода Іраку", "Незламна свобода" та "Вартові свободи".

Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд. 25 серпня президент Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.