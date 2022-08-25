У США присвоять назву військової місії в Україні та призначать командуючого генерала - WSJ [ Редагувати ]
Найближчими тижнями адміністрація Білого дому присвоїти назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала з навчання та військової підтримки ЗСУ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи США.
Це означає, що Сполучені Штати зможуть виділяти довгострокове цільове фінансування Україні, а також спеціальні оплати та нагороди для військовослужбовців, які беруть участь у цій місії.
Призначення відповідального генерала військової місії в Україні передбачає створення команди, яка відповідає за координацію навчання українських військових на довгостроковій основі.
Присвоєння назви місії в Україні визнає військову підтримку США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями "Свобода Іраку", "Незламна свобода" та "Вартові свободи".
Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд. 25 серпня президент Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.
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