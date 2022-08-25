До Дня Незалежності України TECNO Mobile запускає масштабний конкурс мобільної фотографії, взяти участь в якому можуть фотографи будь-якого рівня, які створюють свої кадри за допомогою смартфонів.

Бренд закликає учасників ділитися фотографіями на тему України, які б розкрили те, як неньку бачать різні її мешканці, а найактивніших креаторів чекають вісім подарунків: п’ять подарункових наборів та три сучасних фотосмартфони CAMON 19, новинки літа 2022.

"Ми прагнемо довести, що наразі фотографом може бути кожен, у кого в кишені є смартфон. Нам цікаво побачити Україну очима самих українців: нашу неймовірну природу, красу українських міст, незламних людей, щирі емоції, наші моря, гори, поля та сади. Ми хочемо за допомогою соціальних мереж показати всю цю велич світові. Запрошуємо кожного, хто хоче поділитися своїм баченням України зі світом, взяти участь у конкурсі, а ми будемо раді відмітити авторів найкращих фото призами та подарувати три новинки цього літа, фотосмартфони CAMON 19. CAMON 19 оснащений потужною AI камерою на 64 Мп, що здатна створювати чіткі кадри вдень і вночі, а також отримав безліч режимів зйомки фото та відео, саме тому він ідеально підходить для мобільного фотографа-аматора", — кажуть в українській команді бренду TECNO.

Деталі конкурсу

Участь можуть взяти особи, що наразі перебувають в Україні. Доставка подарунків здійснюється "Новою Поштою" по Україні за рахунок відправника, грошовий еквівалент подарунків не передбачений.

До участі допускаються лише оригінальні фото, створені безпосередньо учасником конкурсу на смартфон будь-якої моделі.

Конкурсні роботи приймаються: з 24 серпня до 24 вересня 2022 року.

Після завершення прийому робіт буде визначено 8 переможців.

Конкурс проходить у соціальній мережі Instagram.

Призовий фонд

3 смартфони CAMON 19, щоб ловити неймовірні кадри і вдень і вночі

5 подарункових наборів.

Як взяти участь?

Зробити фото України (будь-чого в ній, що вам хотілося, щоб побачили інші) на свій смартфон. Модель смартфону не має значення. Опублікувати фото на своїй сторінці Instagram з відміткою нашої сторінки, аби ми вас побачили. Якщо це пост — треба "відмітити" сторінку @tecnomobileua та обов’язково додати хештег конкурсу #seeyoUAwithTECNO . Переконайтеся, що ваша сторінка відкрита, щоб ми могли побачити ваші Зробити репост цього поста в сторіз та відмітити через @tecnomobileua та додайте хештег #seeyoUAwithTECNO . Кількість фото від одного учасника ми не обмежуємо. Чим більше гарних фото, тим більше шансів на перемогу.

TECNO Mobile — бренд, який входить в десятку найпопулярніших брендів смартфонів у світі. Заснований у 2006 році в Гонконзі, на цю мить в продуктовому портфелі смартфони, мобільні телефони, планшети, аксесуари.