ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО росії [ Редагувати ]
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ЗСУ продовжують потужно атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили склад, вузол зв’язку, техніку та живу силу ворога.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано ударів по районах зосередження підрозділів і складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському", - зазначили військові.
В ОК "Південь" вказали, що у ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи вразили місце зосередження окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.
Підтверджені втрати росії складають:
- 20 рашистів;
- 2 одиниці автотехніки;
- вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах;
- склад боєприпасів у Нововоскресенському.
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