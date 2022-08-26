Ракетний удар у Чаплиному: з'явилися нові фото наслідків [ Редагувати ]
В День Незалежності України, 24 серпня, росія вдарила ракетами по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області. Стало відомо, як виглядає селище через два дні з моменту атаки.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Скалічене життя селища Чаплине після страшного російського удару на День незалежності. Загинули багато людей, з-поміж них і двоє дітей - 6 та 11 років…
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