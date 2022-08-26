Війська РФ дев'ять разів вночі обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапили три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Селище Чаплине дотепер у скорботі.

Населений пункт, в якому проживає трохи понад вісім тисяч людей, рашисти обстріляли зі "Смерчів" та "Іскандерів". Зачепило і залізничний вузол, спалахнуло п'ять вагонів. Загинуло 25 людей, ще більше - з пораненням доставлено до лікарні. За пів року війни Чаплине вперше зазнало такого терору. У якому стані постраждалі та чи планують жителі - виїжджати - дізнавалася Олена Мендалюк.

Это необъяснимо просто. Это очень большое горе для людей, для нас всех.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Жодних військових об'єктів, лише житлові будинки. Утім увесь світ знає, що російська армія воює проти мирного населення. Лише за день окупанти зруйнували тут близько 200 будинків. Гатили по людях зі "Смерчів" та випускали "Іскандери".

А це кадри перших хвилин після удару. Російська ракета залишила вирву глибиною у п'ять метрів на подвір'ї приватного будинку. Вбитий горем батько стоїть на колінах над тілом свого 11-річного сина.. В момент влучання у будинку були його дружина та двоє синів. Жінку та старшого хлопчика сусіди витягли одразу після обстрілу, а тіло молодшого ще годину шукали під завалами.

Він в домі був, це його викинуло. Ми там розвалля шукали, усе це, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Думали що його на кришу викинуло, якби із самого начала, а він час тут лежав ніхто не знав, що він тут лежить.

Нині матір і 13 річний син - у лікарні. У хлопця перелам гомілки та садна.

Віктор, лікар-травматолог:

Ми зробимо все, щоб дитина одужала ходити, як ходила до травми.

Через масований ракетний обстріл в різних лікарнях Дніпропетровщини перебуває три десятки постраждалих. Ще 25 людей загинули - їх вбили російські снаряди. Крім того, жертвами стала і ціла родина переселенців, що просто проїжджали поряд із залізницею.

Артем Журавльов, начальник 10-го державного пожежно-рятувального загону Гу ДСНС у Дніпропетровській обл.:

Під час ракетного удару, поруч проїжджав автомобіль, в якому була сім'я переселенців з Донецької області. Батьки загинули, дитина 2005 року народження буда викинута на автошлях де її знайшов голова територіальної громади та він передав її до карети швидкої медичної допомоги.

Чаплине - прифронтове селище. Воно межує із Донецькою областю, де тривають активні бойові дії. Місцеві щодня чують залпи артилерії, але в їхні будинки ворожі снаряди залетіли вперше.

Оксана, жителька смт Чаплине:

Воно так бабахнуло и не один раз так бабахнуло. Ну мы ж попривыкали, вы ж знаете, що ми з усіх боків чуємо, що десь бабахкає каждый раз. Нихто ж не ожидав, що бабахне прямо тут.

У селищі проживає трохи понад вісім тисяч людей. Виїжджати з власних домівок, хоч і зруйнованих та пошкоджених ніхто не хоче.

Віра, жителька смт Чаплине:

А куда я уїду. Хто мене де жде. Буду сидіти тут. Прийдуть уб'ють значить уб'ють. Це ж таке діло.

Скільки знадобиться часу та коштів на відновлення, чиновники поки не беруться прогнозувати. Лише кажуть, місцеві підприємці вже почали допомагати - хтось фінансово, а хтось і будівельними матеріалами.