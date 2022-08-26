Як уникнути найгіршого? Державний департамент США скликав журналістів на онлайн розмову із заступницею Тоні Блінкена, яка зараз опікується ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції. Топ-дипломат зізнається: у Вашингтоні максимально занепокоєні розвитком подій, бойовими діями навколо АЕС, та тим - що росія не йде назустріч, попри всі спроби США організувати навколо станції демілітаризовану зону та передати її під контроль МАГАТЕ.

Що конкретно кажуть - знає наш спецкор у США Дмитро Анопченко, він теж брав участь у цій розмові.

Дії москви щодо українських АЕС у Вашингтоні називають не інакше як "ядерним шантажем". Пояснюють - Чорнобильська станція була захоплена у перші дні вторгнення. І коли її повернули через п'ять тижнів, там були серйозні пошкодження. Зараз така ж історія навколо Запорізької АЕС. І у Державному департаменті кажуть про - процитую дослівно, "серйозний ризик атомного інциденту", "витоку радіації, який може загрожувати не тільки жителям України, а й сусіднім країнам та всьому міжнародному співтовариству".

Це слова Бонні Дженкінс, заступниці Держсекретаря США, якій доручили координувати питання щодо ситуації навколо АЕС. Вона і запросила журналістів на розмову через Zoom, за правилами якої чиновниця спілкувалася із вимкненою камерою.

США - і у Держдепі ще раз це озвучили - мають до москви три категоричні вимоги.

Бонні Дженкінс, заступниця Держсекретаря США із контролю за озброєннями та міжнародної безпеки:

Ризик витоку радіації може бути усунутий, якщо росія поверне Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією та повністю залишить суверенну територію України. Росія має негайно припинити військові дії навколо підприємства та дозволити українському персоналу, який там працює, виконувати свої обов'язки без тиску російських збройних сил. Росія також повинна … забезпечити доступ експертів МАГАТЕ для оцінки всіх аспектів безпеки станції.

При цьому у Держдепі вважають, що москва створює ці ризики навмисно. Аби зашкодити Україні - і щоб мати певні "козирі" для подальших перемовин. Саме тому і виникла пауза навіть із "оціночною місією" МАГАТЕ. За словами Дженкінс, ООНівське агентство готове спрямувати своїх експертів (на чолі із керівником МАГАТЕ), але дата такого візиту і досі не визначена. А от щодо можливих наслідків, якщо на Запорізькій станції станеться надзвичайна пригода - прогноз тривожний.

Якщо станеться ядерний інцидент, викид радіації, то це відчує не тільки Україна, а й сусідні держави, весь світ. Хочу звернути увагу - це буде вплив на багато країн, а не лише на країни регіону. І також матиме гуманітарні та економічні наслідки, які можна тільки уявити. Тому росія повинна повернути Україні контроль над підприємством і припинити там будь-яку військову активність. Ніколи в історії цього світу атомна електростанція не ставала частиною зони бойових дій!

План, який відстоює зараз Держдеп - тиснути на росію, змусивши її хоча б створити навколо АЕС демілітаризовану зону. Але на моє запитання - як можна примусити москву на це погодитися - поки немає прямої відповіді, як і чіткого рішення; але є розуміння, що такі зони мають бути створені не тільки у Запоріжжі.

Очевидно, що бойові дії поблизу атомної станції є небезпечними та безвідповідальними. Тому ми продовжуємо закликати припинити військові операції на всіх ядерних об'єктах України або поблизу. І повернути Україні повний контроль. І ми продовжуємо наголошувати на необхідності створення демілітаризованої зони навколо всіх атомних електростанцій.

Величезною загрозою у Держдепі також вважають ситуацію, якщо АЕС буде (хоч ненадовго) відключена від української енергосистеми. Це технологічно небезпечно. Водночас у Вашингтоні поки відкидають ідею створити так званий "атомний пакет санкцій", на випадок, якщо ядерний інцидент таки станеться.

Наша мета полягає в тому, щоб не допустити ніякої катастрофи на станції та уникнути ядерного інциденту, змусивши росію припинити всі військові дії та повернути повний контроль Україні.

А домагатимуться цього і через ООН - і, збираючи коаліцію країн світу для тиску на росію, бо атомний інцидент загрожуватиме всім без винятку.