В ЄС назвали ситуацію на Запорізькій АЕС "надзвичайно тривожною" [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається напруженою, тому росія повинна терміново пропустити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляється в Twitter-акаунт політика.
Він закликав росію не перешкоджати роботі станції, повністю під'єднати АЕС до української мережі, а також забезпечити ремонт пошкоджених ліній.
"Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається надзвичайно тривожною... Експерти МАГАТЕ мають нарешті отримати дозвіл на поїздку на об’єкт", - зазначив Боррель.
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