Дорога до Сіверська по обидві сторони усипана "Ураганами"

На Донбасі, як зазвичай, гаряче. Підрозділи українського війська минулої доби відбили наступи російської армії на Бахмутському напрямку.

Завдали й низки ударів по ворожих складах удень в окупованій Горлівці, а вночі - по базі терористів у Кадіївці. Інші новини з українського Донбасу зібрав Євген Соломін.

Вот так вот - только-только…

Так виглядає колишнє автотранспортне підприємство та сервісний центр МВС в окупованих Ровеньках. Напередодні був вибух, і все рознесло. Тут з 14-го року окупанти облаштували собі базу. Тепер її немає. Гауляйтер Ровеньок повідомив додаткову інформацію: неподалік є нафтобаза та міст, яким пересувається важка техніка росіян у напрямку Дебальцевого. Поки прильотів тут не було, але окупанти уже накинулись на колаборанта за таку "наводку".

Ця "бавовна" сталася неподалік Станиці Луганської. Поблизу села Малинового рашисти облаштовували собі нові позиції. І вже другу добу не можуть загасити займання.

Вночі окупанти "курили" і на своїй базі в Кадіївці - від цього рознесло готель "Донбас" та ще кілька об'єктів. "Бавовна" накрила ворога і в районі Гірського. У вогні - колишня взуттєва фабрика. Так епічно капці тут ще ніколи не вибухали!

Натомість з боку Ростова трасою Новошахтинськ-Хрустальний-Донецьк йде техніка окупантів. Часто - під прикриттям авіації.

У Сєвєродонецьку загарбники розгорнули шпиталі-намети. Лікарні вони під час нескінченних штурмів зруйнували. Тепер пропонують користуватися цим радянсько-колгоспним гібридом.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Після брудних "помивочних", окупаційна влада вирішила людей підлікувати. Біля пошкодженої будівлі лікарні встановили намет, де рослікарі ведуть прийом. Ані обладнання, ані медикаментів, тільки "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь".

Проте, якщо в Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти імітують хоч якусь активність, то Рубіжне та Попасна вимирають.

Тут ввобще ничего живого нет. Домов, на Южной домов живих вообще нет! Здесь нет ничего, что можно б было восстановить.

Мобілізація на окупованих у 2014 році територіях "викосила" чоловіків. Вони або в могилах, або на фронті, або переховуються.

В Луганске остались одни девченки и военные. Нет, есть еще ребята по 15-16 лет. Других тут вообще нет.

А ще з'являються російські засланці - буряти, тувінці та інші представники "руськомір'я", повідомляють місцеві. Дотепер російська орда не змогла ні на крок просунутися у районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Ми повернемо всі наші території й всю Луганську область. А потім все відбудуємо. І знову будемо жити в українській Луганщині, де буде майоріти наш жовто-блакитний прапор.

Підгорає в окупантів і на Донеччині. Вдруге на "Стиролі" в окупованій Горлівці вибухає.

У Донецьку - бавовна на "віджатому" у 2014 році будівельному гіпермаркеті.

У Слов'янську - окупанти завдають удару освітньому закладу - хіміко-механічному технікуму.

Вот сейчас та виглядит Хімдим. Ох и въ***ли по Хімдиму!

…напередодні фіксували прильоти по житлових масивах.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Місто знову обстріляли. Вулиця Дарвіна. Постраждало декілька багатоповерхівок. Три потужних вибухи.

Вибиті двері, пошкоджені вікна, у деяких квартирах зовсім відсутні рами. У всьому дворі є масштабні руйнування.

Вибило кухонне стікло і на балконі. Я у ванну одразу вскочила.

Гарячі бої у Пісках. Окупанти уже кілька разів звітували про захоплення населеного пункту. Проте це фантазії ворога.

Піски ще тримаються. На зубах. Але тримаємося!

Сіверськ - уже не перший тиждень на лінії фронту. Дорога до міста - суцільне випробування.

Дорога до Сіверська по обидві сторони усипана "Ураганами". Вони стирчать прямо із землі.

Бахмут - ще одна гаряча точка. Вночі окупанти обстріляли місто забороненими снарядами.

Куди це фосфор! Отака хе**я. Щас буде горіти все на світі Це жопа дивись, щоб вона до нас не долетіла.

Бахмут - за 10 кілометрів від фронту, тому обстріли тут не припиняються.

На місто ложиться більше 200 снарядів САУ, РСЗВ, артилерія, Градів. Місто під обстрілами. Постійно.

Хороним людей в огородах. Так умирали. Тут же кассетами. Тут так кладуть касетами, що нос не висунеш! Вообще, ми надєємся на Вооруженние силі України, що вони сюди дальше не пройдуть.

Місцеві ховаються у підвалах. Драматичні історії тут - чи не в кожного. Цю жінку покинули усі родичі.

Все ее родстевнники просто разбежались. Да вот она у нас практически полгода. Юра помогай! Ви будете сидеть или лежать! Сидеть! Сюда! Тут удобно.

Спецтранспортом жінку вивезли в безпеку - так вона матиме шанс вижити.

Все, на все добре вам! І вам спасибо! Все (тиснуть руки) Будьте здорові!

Зранку відновилася евакуація з Донеччини. З Торецька людей автобусами везуть через Покровськ до Дніпра. Є маршрути до Кіровоградщини.