Окупанти десять разів вдарили по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Фото: Telegram
Російська армія вночі сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.
Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
- У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Без втрат.
- У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті пошкоджено близько десятка приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося близько 5 тисяч сімей. Аварійні бригади продовжують роботу.
- На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог направив понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.
- По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Потрапили по дачному масиву та енергетичному підприємству в Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.
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