Активізація ворога на Донбасі: британська розвідка назвала причину [ Редагувати ]
Міністерство оборони Великобританії повідомляє про те, що атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Про це повідомляється в Twitter.
За даними розвідки, росія побоюється великого контрнаступу України.
За останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку Донбасу. На північ від Донецька йдуть запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.
Так, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак в цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.
Існує реальна ймовірність того, що росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ.
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