Міністерство оборони Великобританії повідомляє про те, що атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Про це повідомляється в Twitter.

За даними розвідки, росія побоюється великого контрнаступу України.

За останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку Донбасу. На північ від Донецька йдуть запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

Так, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак в цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.