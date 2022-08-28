Одне з німецьких селищ переходить на найдешевшу і найекологічнішу паливну сировину у світі: яку саме [ Редагувати ]
До складної і холодної зими нині готуються не лише українці, а й уся Європа. Німці, на тлі подорожчання енергоносіїв і дефіциту пропозиції - у пошуках нетрадиційних, чи давно забутих методів опалення. Одне з селищ на півночі країни переходить на найдешевшу і найекологічнішу паливну сировину у світі. Яку саме - розкаже далі Марина Біленька.
Село Кноррендорф, на півночі Німеччини, з усіх боків оточене густими хащами. Один з лісів належить Гайнеру вон дер Остен-Закену - нащадку балтійського дворянина. Саме він запропонував своїм сусідам перейти з системи централізованого теплопостачання, яка обслуговує будинки через електростанцію - на тріску. Погодилося майже все село.
Гайнер вон дер Остен-Закен - власник лісу:
Ми продаємо стовбури бука. Проте гілки та верхівки дерев лишаються в нас. Вони не мають економічної вигоди. Зате їх можна подрібнити, а потім використовувати як джерело тепла.
У володінні Гайнера 150 гектарів лісу. Окрім гілля в хід також ідуть гнилі дерева і ті, що не витримали негоду. Отож матеріалу для незалежної системи опалення на основі подрібненої деревини підприємець має вдосталь.
Наразі лише 50 осель Кноррендорфа опалюються тріскою. Решта будинків у процесі підключення. На вулицях села тривають роботи по розширенню тепломереж - екскаватори працюють від світанку до сутінок.
Удо Мюллер - житель Кноррендорфа:
Ми фактично відразу погодилися. Зараз, коли ми чуємо новини, що "газ дорожчає", або "ми не знаємо, скільки газу одержимо". Тому це для нас хороше рішення.
За даними видання "Дойче велле", тріска - найвигідніший енергоносій. Обігрів одного квадратного метру житлової площі протягом року вартує 6 євро 80 центів. Якщо площа будинку - 80 квадратів, то один опалювальний сезон обходиться німцю у майже 550 євро. Якщо таку саму оселю гріти газом, сума в платіжці затягне на 800 євро. А централізоване теплопостачання обійдеться у майже тисячу.
Себастьян Хенке - мер Кноррендорфа:
Ми не розглядали перехід на тріску з точки зору економії. В першу чергу наша мета - позбутися старої мережі опалення, встановленої 30 років тому. Рано чи пізно її треба було б замінити. Енергоносії не дешевшають, але в нас є альтернатива. Ліси знаходяться поруч і самі відновлюються, отож їхнє використання є цілком логічним.
А ще - екологічним. При спалюванні подрібненої деревини в атмосферу викидається такий самий обсяг вуглекислого газу, який дерево поглинуло за життя. Тому воно вважається сировиною з нейтральним викидом вуглецю.
Гайнер вон дер Остен-Закен - власник лісу:
Вважаю, кожен з нас має обов'язок робити все можливе в своїй громаді, аби зупинити зміни клімату. У нашому випадку - це встановити нову систему опалення, яка працюватиме на відновлюваній та екологічній сировині.
Випробування нової мережі розпочнуться у жовтні. Відтоді наступні 5 років споживачі платитимуть по 12 центів за кіловат-годину. 2027-го року вартість скоригують відповідно до витрат на утримання системи опалення. Утім тарифи ніяк не залежатимуть від коливання цін на енергоносії.
Другим за вартістю і екологічністю паливним матеріалом після тріски є деревні гранули, які ще називають пелети. Останні 15 років росія була серед лідерів постачання цієї сировини в Європу.
У відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну - ЄС запровадив санкції проти усієї російської деревної продукції. Імпортувати її не можуть навіть за старими довгостроковими контрактами. Долю ринку, яка колись належала рф, займають постачальники зі США і Канади.
Незважаючи на численні переваги деревини, її частка у загальному тепловому балансі Німеччини залишається незначною. Котли вимагають регулярного догляду: що один-два тижні потрібно видаляти залишки золи і раз на півтора-два місяці - чистити топку.
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