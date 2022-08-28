Бази росіян на Донбасі палають разом із десантниками та боєкомплектом. Трапилася "бавовна" в окупованій Горлівці. Ворожі втрати ще уточнюють. Удари по російському тилу вплинули на вогневу інтенсивність, але боєкомплекту в окупантів іще багато. Обстріли по всій лінії фронту на Донеччині посилилися. Ворог нещадно руйнує інфраструктуру та цивільні об'єкти колись мирних міст. Вже три доби під вогнем Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ та Авдіївка теж страждають від снарядів рашистів. Деталі Донбаського пекла - далі у сюжеті.

Зруйнований, засипаний брухтом і уламками. Так нині виглядає в'їзд до Лисичанська. Вочевидь, цією дорогою найближчим часом ніхто не проїде.

Сергій Гайдай, голова військової адміністрації Луганщини:

Рашисти не збираються займатися відновленням розбитих міст. Росіянам потрібні лише території. На людей їм плювати!

А так виглядає квартал Ватутіна у Старобільську. Скоро півроку, як місто в окупації росіян, та уламки і досі лежать біля спустошених напівзруйнованих будинків. Від колишнього затишку росіяни не залишили і сліду.

За останні дні лінія фронту не просунулася. Наші військові відбивають кожну спробу наступу орків.

Бахмут - під постійними обстрілами. Місто рашисти планують перетворити на другий Сєверодонецьк. Гатять і вдень і вночі. Без розбору. З усього наявного озброєння.

Непереливки й мешканцям Авдіївки. Після обстрілів вигорів ринок…

Ну что, люди добрые. Рынок горит… Русский мир, пожалуйста, вон…. Долбят, не щадят ничего.

Руйнувань зазнали й будинки містян.

Центр города! Все горит… Пофиг, что тут мирное население живет….

Слов'янськ теж під вогнем окупантів. Три доби поспіль ворожі війська обстрілюють місто. Напередодні вгатили по житловому сектору з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Зруйновано три багатоповерхівки та гаражі.

Диво, що минулося без жертв. Рашисти не просто воюють з населенням, вони нищать і те, чим завжди славився Слов'янськ - місцеву кераміку.

Вадим Лях, голова військової адміністрації Слов'янська:

Були прильоти в район залізничного вокзалу. Там згоріла приватна будівля. Також - в районі Ярослава Мудрого. Влучили в склад готової продукції. Керамічної продукції. Тримаємось. Ми разом….

Окупанти прострілюють усю лінію фронту. Нині немає жодного населеного пункту, в якому б місцевим було безпечно. Попри втрати боєприпасів та живої сили, рашисти знову лізуть у наступ.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

Проте просунутися вглиб української території ворогу не вдається.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар'їнки та Невельського. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

Тим часом поліцейські- парамедики продовжують рятувати життя мешканців Донеччини. Новий підрозділ було створено в поліції Донецької області ще на початку повномасштабного російського вторгнення. За пів року правоохоронці здійснили більше 1000 бойових виїздів та врятували сотні людей.

Нині на вільній території Донеччини залишається близько 350 тисяч жителів. Евакуація триває. Мешканців закликають бодай тимчасово виїхати з-під обстрілів у більш безпечні регіони. В Укрзалізниці відзвітували, що регулярні рейси потягів відновлені.