"Шаную Воїнів, біжу за Героїв України". Патріотичний забіг, що проводять уже 5 років поспіль, відбувся в Ужгороді. Івент об'єднав колишніх і нинішніх військовослужбовців, волонтерів, молодь. Долучилося сотні людей з різних куточків Закарпаття. Чимало учасників бігли в бронежилетах, дехто - у військовій формі зі спорядженням. Цьогоріч традиційний забіг вийшов за межі України і став міжнародним. Захід на честь вшанування пам'яті загиблих воїнів відбувся і в столиці Угорщини - Будапешті. Участь у забігу взяли близько ста людей, серед яких були і іноземці. Докладніше - розкажемо далі.

8-річна Катя старанно повторює за своєю мамою вправи для розминки і намагається стримати хвилювання. За кілька хвилин дівчинка разом із двоюрідним братом Глібом візьмуть участь у благодійному забізі. Діти бігтимуть, щоб вшанувати пам'ять свого дідуся.

На футболці у кожного учасника благодійного забігу наліпка з іменем героя, який загинув, захищаючи незалежність Батьківщини. Цей захід є традиційним, його проводили в Україні щороку з 2018-го. Але цього разу забіг став міжнародним.

Вікторія Петровська, голова Української асоціації "Єдність" в Будапешті:

Цього року забіг "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України" розширив свою географію і цього року вперше в столиці Угорщини - Будапешті ми долучилися до всеукраїнського, а, можливо, вже і до міжнародного забігу, де за традицією вшановують пам'ять і шану героям, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої України.

Наталія перед бігом теж не нехтує розминкою. Дівчина каже: як дізналася про цей захід - без жодних вагань вирішила взяти в ньому участь.

Наталія Кравченко, учасниця благодійного забігу:

Тому що я не можу пропустити таку подію, я не можу не вшанувати пам'ять і їх неоцінений вклад. Я біжу за Антона Листопада - це пташка нашого неба, цьому хлопцю було всього 30 років і він впевнено боронив наш повітряний простір.

Пробігти дистанцію учасники прийшли і цілими родинами, а дехто - навіть з візочками.

У забігу взяли участь близько сотні людей, з-поміж них і чимало іноземців: із Польщі, Великої Британії, Казахстану і Угорщини.

Донат Ференц, учасник благодійного забігу:

Я вважаю, що Україна і українці, як і інші держави світу заслуговують на те, щоб бути незалежними і вільними.

Кожен учасник мав змогу обрати, яку відстань долатиме : 500 метрів, два або ж п'ять кілометрів.

Вікторія Петровська, голова Української асоціації "Єдність" в Будапешті:

Всі були молодці, всі впоралися і були учасники, які записалися на 500 метрів, але пробігши і зрозумівши, що 500 метрів - то не так багато, все ж таки переміняли свою дистанцію і побігли два кілометри.

Серед учасників немає ні перших, ні останніх. Кожен отримав медаль. Також під час заходу всі охочі пожертвували гроші для закупівлі медикаментів для лікарні на Миколаївщині.