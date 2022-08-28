У Дніпрі продовжують відновлювати будинки, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару російської армії 15 липня. Нагадаю, в той день російські терористи випустили по Дніпру 6 ракет, з яких чотири було збито нашими військовими. Ворожа атака сколихнула весь світ. Адже снаряди впали у кількох метрах від житлових будинків. Вибухова хвиля була настільки потужною, що ушкоджень зазнало більше 20-ти багатоповерхівок. Що вже вдалося відновити у наступному матеріалі.

Микола досі із жахом згадує той страшний обстріл. 15 липня рашисти вгатили по Дніпру шістьма ракетами. Одна з них влучила в їхній будинок, він саме був вдома.

Микола Оськін - житель Дніпра:

Перший вибух, я навіть не зрозумів, що це був вибух, я подумав, що це був грім, а ось вже другий -було дуже страшно. Відкрилися вікна навширшки і я побачив дим. Це було дуже лячно.

Вікна в квартирі Миколи знесло вибуховою хвилею. Його та бабусю, яка також була в квартирі, дивом не зачепило осколками, розповідає хлопець.

Микола Оськін - житель Дніпра:

У нас старі вікна. У всіх інших кімнатах вікна були хоч трохи привідкриті. Відкриті хвіртки, а там воно було повністю закрите. І тому його вибуховою хвилею вибило повністю.

Атака росіян залишила по собі суцільні руїни у житловому кварталі Дніпра. Пошкоджено більше 20-ти будинків - вибиті вікна, двері, по фасадах утворилися тріщини. З аварійних помешкань людей відселили, а комунальники взялися міняти потрощені шибки. Гроші на нові дало місто.

Владислав Макарець, начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради:

Сумарно з приватними будинками і такими було встановлено більше 50 вікон. Це і повністю прольоти саме в місцях загального користування, і приватні будинки. Практика показує, що страждають якраз старі вікна дерев'яні, бо вони не витримують навантаження.

Полагодили комунальники і водогін. Його теж пошкодило ракетним обстрілом. На відновлювальні роботи пішло три тижні.

Сергій Ченчевич, начальник інспекції з контролю за ремонтами експлуатаційних мереж КП "Дніпроводоканал":

Було відновлено ділянку пошкодженого водопроводу Д-700 мм, також відновили перекриття комунікаційного колектору, в якому проходять мережі КП "Дніпроводоканал" та відновили дорожнє покриття, по якому зараз рухається громадський та комунальні служби.

Загалом комунальники Дніпра відновили більшу частину руйнувань після атаки росіян 15 липня. Проте гуртожитки, на які припало найбільше руйнувань, поки відновити не можуть. Та й жити в них наразі небезпечно.