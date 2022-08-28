Що відбувається на фронті 28 серпня: актуальна карта [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Станом на неділю, 28 серпня, окупанти ведуть масовані наступи, зокрема, на Донбасі, а наші захисники відбивають атаки ворога. Про це свідчать дані Deepstatemap.
Примітно, за новими даними карти, село Бражківка в Харківській області перебуває під контролем українських військ. Втім ці дані потребують офіційного підтвердження Генштабу.
- На Авдіївському напрямку ЗСУ дали жорстку відсіч росіянам на напрямку Лозове -Первомайське.
- На Слов'янському напрямку противник намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але не мав успіху та відійшов.
- На Бахмутському напрямку російські війська спробували наступати в напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого, але українські захисники зупинили та відкинули ворога назад.
- На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували вражати з наявних видів артилерійського озброєння райони населених пунктів.
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