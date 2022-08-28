Окупанти ввечері обстріляли Нікополь: одна людина загинула [ Редагувати ]
Російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Повідомляється, що загинула жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок вечірнього обстрілу кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб. Поранено трьох чоловіків і одну жінку. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
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