Спроби рф анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють - Подоляк [ Редагувати ]
Спроби російських окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють. Ворог як і раніше зазнає невдачі.
Про це повідомляє в Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Посадовець нагадав, що країна-агресор хотіла захопити Київ за три дні, а Донбас - до 9 травня, потім - хоча б до вересня.
"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів", - наголосив Подоляк.
Окрім цього, радник глави ОП зазначив, що Росії також не вдасться підірвати західну підтримку України газовим шантажем.
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