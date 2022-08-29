У Залізному Порту вбито колишнього народного депутата, колаборанта Олексія Ковальова. Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого міністра повідомляли й пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - написав він.

Український громадський діяч, політичний експерт Андрій Смолій уточнив, що за інформацією місцевих ЗМІ та мешканців, Ковальова застрелили вдома. Нині на цьому місці багато російських військових.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація щодо обставин ліквідації колаборанта потребує уточнення, оскільки є багато різних даних.

"Є інформація, що це сталося в Голій Пристані, де він проживав, тому що там велика концентрація Росгвардії та ФСб, і вони там збираються проводити серйозну фільтрацію. А є інформація, що це сталося в Залізному Порту", - розповів Соболевський.

Раніше Ковальов заявляв, що "росія прийшла до Херсонської області всерйоз і назавжди". Після його проросійських висловлювань Державне бюро розслідувань оголосило про порушення проти нього провадження за ч. 4. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колобараційна діяльність).

Відреагували на зраду Ковальова й у парламентській фракції провладної партії "Слуга народу" - від цієї політичної сили він балотувався до Верховної Ради у виборчому окрузі №186 (Херсонська область). Прессекретар партії Юлія Палійчук повідомила у Telegram, що у політсилі ухвалили рішення звернутися до правоохоронних органів із закликом притягнути Ковальова до відповідальності.

Також у фракції заявили, що зрадник Ковальов не має права представляти інтереси виборців у Верховній Раді України.