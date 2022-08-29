Мер Києва Віталій Кличко заявив, що норма про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги приймалася з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці. Про це свідчить петиція, опубліковану на сайті КМДА.

Тому її перегляд можливий за умови надходження рекомендацій від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рішення Ради оборони міста Києва приймалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а значить, буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз і оцінка проводяться на постійній основі.

Він також нагадав, що припинення роботи транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів ніяких додаткових витрат, оскільки по її завершенні вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними.