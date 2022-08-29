З морських портів Одеса та Чорноморськ 29 серпня вийшли три судна з 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини. Про це повідомила Адміністрації морських портів України.

До кінця доби очікується захід до портів Великої Одеси трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника, та кукурудзи.

За ці вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини.

Водночас 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи вирушили до портів Іспанії, Нідерландів, Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.

Загалом у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли понад 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.