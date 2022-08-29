З українських портів вийшли ще три судна з 40 тис. тонн зерна [ Редагувати ]
З морських портів Одеса та Чорноморськ 29 серпня вийшли три судна з 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини. Про це повідомила Адміністрації морських портів України.
До кінця доби очікується захід до портів Великої Одеси трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника, та кукурудзи.
За ці вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини.
Водночас 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи вирушили до портів Іспанії, Нідерландів, Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.
Загалом у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли понад 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
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За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, йдеться про суди S-Breeze та Adnan Torlak. Суховантаж S-Breeze з 44 тис. тонн кукурудзи йде з порту Чорноморськ до Єгипту. Судно Adnan Torlak, яке також вийшло з порту Чорноморськ, доставить до Монтуару у Франції 14,75 тис. тонн ріпаку.
За даними сервісу Marine Traffic, з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли суховантажі Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos. За даними координаційного центру в Стамбулі, судна з пшеницею, кукурудзою та ячменем прямують до Єгипту, Нідерландів, Іспанії, Румунії та Італії
Всесвітня продовольча програма ООН відновила закупівлю в Україні пшениці для регіонів світу, які зіткнулися з голодом, у тому числі Ефіопії та Ємену. Про це заявив 27 серпня постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, слова якого наводить прес-служба ООН
Два судна з українським зерном вийшли з порту Чорноморська. Балкер Great Arsenal доставить 25 тис. тонн пшениці до Єгипту, а суховантажне судно Maranta - 5,3 тис. тонн кукурудзи до Греції
Судно Zumrut Ana перевозить 6,3 тис. тонн соняшникової олії до Венеції. Cуховантаж Ocean з 25 тис. тонн пшениці прямує до порту турецького Мармара