Корупція - як глобальний виклик. Економічна криза, проблема голоду - це наслідки розв'язаної росією війни…

У Сполучених штатах впевнені, що з усім цим неможливо буде ефективно розібратися, поки не подолати корупцію. І мова навіть не про Штати чи Україну - про весь світ. Саме тому адміністрація Байдена уперше призначила чиновника, який цю боротьбу і координуватиме - в масштабах світу.

Що він планує щодо росії й корупційних грошей Кремля? І як готується побудувати стосунки з Україною? Про все це - особлива думка нового спецпредставника Держдепу США, Річарда Нефью.

Протидія корупції завжди була серед пріоритетів Державного департаменту. Варто згадати хоча б діалог щодо цього, який Вашингтон мав із Києвом до війни; жорстко наполягаючи на формуванні незалежних антикорупційних структур - і навіть пов'язуючи із реформами виділення грошей МВФ. Так, війна інші питання зараз підняла на перший план. Але і виявлення корупціонерів і боротьба з "чорними схемами" стала для Штатів ще більш актуальною - зважаючи на те, скільки західної допомоги відправляють по всьому світу…

Тому - і це уперше, такої позиції ще не було, - Держдеп призначив ось цього чоловіка, Річарда Нефью, спецкоординатором із боротьби з корупцією. Чиновник буде не один, під нього формується велика команда, зважаючи, що працювати їм з усіма регіонами світу.

Річард Неф'ю, координатор Держдепу США з глобальної протидії корупції:

На мою думку, у кожному регіоні світу є власні проблеми з корупцією. Просто - в залежності від країни - ці проблеми є більшими, чи меншими. І тому не можна якійсь конкретний регіон назвати "найбільш корумпованим". У нас є власні проблеми й тут, у Західній півкулі. І власні виклики, із якими ми тут, у себе маємо розібратися.

І принцип в тому, щоб вирішувати питання не щодо якихось регіонів - а працювати із кожною країною окремо. Нам потрібно адаптувати наші власні методи боротьби із корупцією - для конкретних держав. Тому коли запитують - а які інструменти ми будемо використовувати? Так, відверто кажучи, це залежатиме від конкретної країни; від проблем і побоювань, від того, як там зараз діють щодо корупції. Десь будуть обставини, за яких застосуємо санкції - як абсолютно необхідний і критичний елемент. Десь достатньо програм - аби просто підсилити той потенціал, який є…

Кажучи про санкції - чиновник має на увазі росію. Пошуком корупційних російських грошей займається зараз і Мін'юст США, і ФБР. Команда містера Нефью приєднається до колег, але не буде дублювати їхню роботу чи проводити слідство - скоріше координуватиме зусилля на міждержавному рівні. У першу чергу для того, щоб наближені до кремля бізнесмени та політики, які потрапили у чорні списки, не могли приховати чи переписати свої активи.

Річард Неф'ю, координатор Держдепу США з глобальної протидії корупції:

Ми повністю готові шукати корупційні російські активи та боротися зі спробами москви ухилятися від санкцій. Але зараз все буде ширше: взаємодія з окремими країнами, фінансовими установами та іншими структурами. Щоб полегшити ту роботу, яку вже виконують. Я питання щодо санкцій та спроб уникнути їх вивчаю досить давно. І тут суттєвий момент.

Хоча завжди є часова перевага у тих, хто намагається приховати свої активи або організувати протизаконне фінансування, ми дуже наполегливо - в рамках наших повноважень - розслідуємо ці спроби. Зауважу - так, для цього розслідування потрібен час і ресурси. Але не можна недооцінювати, наскільки серйозно ми ставимося до цієї місії. Наскільки жорстко ми готові реагувати на спроби ухилятися від санкцій. Це зараз буде постійним пріоритетом. Президент про це каже, це максимально важливо для його адміністрації.

Річард Нефью буде у тісному контакті й з Києвом. І щодо реформ, і щодо роботи антикорупційних структур - того ж НАБУ. Проте, спецкоординатор не є якимось "контролером", чи "куратором" від Держдепу. Сам він каже, що місія - допомогти Україні із боротьбою з корупцією, яка в умовах війни - ще більш небезпечна. І має бути викоренена.

Річард Неф'ю, координатор Держдепу США з глобальної протидії корупції:

Щодо мого бачення співпраці з Україною, я просто скажу: ми дуже чітко заявили, що боротьба з корупцією є центральною частиною наших відносин, які ми створюємо з Україною, навіть в той момент, коли вона захищається від російської агресії. І - підкреслю - українці продемонстрували це призначенням спеціального антикорупційного прокурора і тими зусиллями, які вони доклали, щоб навіть за умов війни виконувати антикорупційне законодавство, налагодити роботу антикорупційних структур.

У Державному департаменті давно існують програми співпраці з Україною щодо цього. Їх будуть продовжувати. І наші відносини мають багато вимірів. Йдеться не лише про те, щоб допомогти Україні протистояти діям росії, але й про співпрацю з Україною. Щоб розібратися із викликами, зберегти верховенство права та здатність вашої країни захищатися і від "лиха" корупції та інших фінансових злочинів. Тож - таке співробітництво продовжуватиметься.

Офіс Річарда Нефью займатиметься ще і координацією зусиль в рамках програми, яку у штатах назвали "Ініціатива з повернення коштів клептократів". Фактично це пошук та вилучення через суд корупційних грошей та придбаної за них власності. А фігурантами таких розслідувань можуть бути ті, хто відмивав гроші чи заробляв їх через посадові зловживання - по всьому світу, бо скрізь фігурують долари чи перекази через рахунки американських банків. З 2010-го, коли цю програму запустили, до суду подали позовів щодо конфіскації 3-х із половиною мільярдів доларів! Півтора з них - вилучили, другу частину - повернули в економіку країн, звідки корупціонери їх викрали. Але знову ж таки, спецкоординатор просить не ставити питання так, що от - начебто - з'явився новий чиновник, який "перекриватиме" американську допомогу, якщо бачитиме, що її якось не так витратили.

Річард Неф'ю, координатор Держдепу США з глобальної протидії корупції:

Як я це бачу - ми не те щоб відмовимо у допомозі тій чи іншій країні, якщо виявимо проблеми з корупцією. Це скоріше буде цілісний підхід. Ми об'єднаємо всі інструменти, щоб гарантувати, що наша іноземна допомога йде у зв'язці із нашою антикорупційною місією. Щоб все це працювало разом для досягнення цією мети - разом із санкціями, разом із дипломатією.

Тобто фактично у Держдепі зараз з'явилась і спеціальна команда - і чиновник із великими повноваженнями та свободою дії, який її очолив. Фокус уваги - на тому, аби американські державні структури та силовики діяли скоординовано. І щоб ця координація була із європейцями. І щоб країни-партнери самостійно змінювали систему контролю над витратами траншів допомоги й позик.

Річард Неф'ю, координатор Держдепу США з глобальної протидії корупції:

І у нас не буде якогось одного шаблона для всіх. Ми й не кажемо, що будемо однаково ставитись до кожної країни, чи використовувати однакові інструменти в кожній державі... Головне - посилити боротьбу із корупцією, А як ми це зробимо - буде відрізнятися, в залежності від характеру наших відносин. Сподіваюсь, ви зробите два головні висновки.

Одне з моїх головних завдань - у тому, щоб конкретні антикорупційні дії були центральною частиною наших відносин у всьому світі: із партнерами, союзниками й навіть із ворогами. Це буде ключовий елемент. А по-друге - ми збираємося індивідуально підходити до цих різноманітних відносин, країн і проблем - щоб бути максимально ефективними.