У Зеленського пригрозили мародерам, які грабують окуповані території [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що на окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Про це він повідомляє в Twitter.
За його словами, на мародерів чекає відповідальність.
Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях активізувалися злочинні групи з російських військових та криміналу. Вони обкрадають місцевих підприємців, фермерів, розпилюють заводи і вивозять крадене до росії.
На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність.
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