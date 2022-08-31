Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що на окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Про це він повідомляє в Twitter.

За його словами, на мародерів чекає відповідальність.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях активізувалися злочинні групи з російських військових та криміналу. Вони обкрадають місцевих підприємців, фермерів, розпилюють заводи і вивозять крадене до росії.