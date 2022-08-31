Європа без росіян. Чи можливо на загальноєвропейському рівні заборонити видачу віз громадянам РФ? Саме навколо цього питання у Празі сьогодні розгорнулися палкі дискусії. Туди на саміт з'їхалися міністри закордонних справ країн ЄС. Тож, хто за, а хто проти подорожей росіян Європою? Про це - у сюжеті Анни Басової.

Біля входу до терміналу відправлення одне за одним паркуються таксі. Численні пасажири з валізами - поспішають сісти на свій рейс. Це типова обстановка аеропорту Хельсінки.

А це те саме столичне летовище, лишень зсередини. Нині ситуація тут нетипова, адже парковки ущент забиті машинами з російськими номерами та триколорами. Транспорт здебільшого люксовий - Порше, Бентлі та інші недешеві марки.

Пекка Хаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Для багатьох Фінляндія є пропуском до ЄС. Спочатку вони приїздять сюди з шенгенськими візами, які отримали від інших країн, а тоді продовжують подорожувати з аеропорту Хельсінки. Особливо відчутно це після 15-го липня, відколи росія скасувала ковідні обмеження.

Вже завтра Фінляндія практично припинить видавати візи росіянам - залишить лише 10% від нинішньої квоти. А візові центри працюватимуть виключно в 4-х містах - Москві, Санкт-Петербурзі, Петрозаводську та Мурманську. Головна причина - небажання бути транзитною країною. А надто - за умов, коли в Україні повномасштабна війна. Два тижні тому глава фінського уряду Санна Марін заявила - це необхідно зробити на рівні всього ЄС. Перспективи стати невиїзними деяких уже налякали.

Павло Альохін, турист із росії:

Я вважаю, кожному необхідно подорожувати, хоча би заради себе самого. Адже коли бачиш, як живуть мирні країни, сам поволі стаєш більш мирною людиною.

Вадим Вандерберг, турист із росії:

Ми всі чекаємо, коли цей жах закінчиться. Хочеться нормального життя - для нашої країни, для цілого світу - і для України зокрема.

У країнах Балтії, де ще свіжі історичні спогади про радянське минуле, ці аргументи вважають непереконливими. Фінську ініціативу щодо повної заборони підхопили одразу.

Едгарс Рінкевічс, міністр закордонних справ Латвії:

Ми 30 років поспіль видавали росіянам візи в надії, що щось зміниться на краще. Але ситуація в росії ставала натомість дедалі гіршою. Деякі винуватять нас у створенні нової залізної завіси. Але ж насправді росія сама відгородилася від решти світу, коли напала на Україну.

Видавати чи ні шенгенські візи росіянам, два дні поспіль вирішують міністри закордонних справ країн ЄС на саміті в Празі. Чехія - господар заходу й нинішня голова Ради ЄС - ідею підтримує. Рішуче проти - Угорщина, яку за лаштунками визнають лобістом російських інтересів у Євросоюзі. А ще - Німеччина та Франція. У спільній заяві обох країн ідеться: замість того, щоб ізолювати всіх росіян від Європи, варто боротися за серця та голови тих, хто не толерує нинішній кремлівський режим.

Анналена Бербок, міністр закодонних справ Німеччини:

Ми маємо на увазі не лише відомих журналістів чи опозиціонерів. Ті студенти, що воліють отримати знання в Європі, повинні мати таку можливість. Я вірю, що ми знайдемо оптимальне рішення з урахуванням інтересів усіх сторін. Як тих, хто побоюється російської агресії, як-от країни Балтії, так і тих, хто виступає за поміркований варіант.

Попередньо спільний знаменник знайшли - припинити угоду з росією про спрощений візовий режим. А саме - зробити візи дорожчими, тобто підвищити збір із нинішніх 35-ти до 80-ти євро. А ще - подовжити час для обробки візових заяв і розширити список необхідних документів. Остаточне рішення мають ухвалити сьогодні.

У кремлі потенційні посилення вже назвали ірраціональними та божевільними. Й пообіцяли за потреби вжити заходів у відповідь. Яких - не поточнили.

Окремі країни ЄС уже почали впроваджувати обмеження самостійно. Так, потрапити до Естонії можна лише на похорон близького родича, а до Данії - тільки з офіційним візитом. Чехія та Мальта дозволяють в'їзд лише тим росіянам, які мають членів сімей із європейським громадянством. А Бельгія відкрита виключно для студентів або дослідників.