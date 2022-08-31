Зеленський закликав ЄС заборонити трансляції російських телеканалів [ Редагувати ]
Європейський союз повинен посилити боротьбу з російською пропагандою. Для цього необхідно заборонити трансляцію всіх державних телеканалів рф.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський під час "Форуму 2000", який проходить у Празі.
Глава держави зазначив, що машина пропаганди росії загрожує ЄС, оскільки вона націлена не тільки проти України, а проти всіх демократичних цінностей. Зеленський закликав заборонити російські державні ЗМІ в Європі.
"Ми повинні зробити ще один крок для створення бази цінностей. російська машина пропаганди досі діє в Європі і російське телебачення все ще доступне для європейських глядачів. Вони намагаються дискредитувати європейську демократію. Ви повинні захиститися від російської пропаганди. Жоден російських державний телеканал не повинен працювати на території ЄС", - зазначив президент.
Також Зеленський заявив, що Україна та Європа повинні об'єднатися, щоб покарати військових злочинців і тих, хто катував та депортував українців. Для цього необхідно створити спеціальний трибунал.
"Остаточно має бути реакція на всю ту тиранію, що принесла в Європу росія. І я сподіваюсь, що ви це зробите, підтримаєте ідею створення спеціального трибуналу для покарання злочинів та агресії, скоєної тими, хто розв'язав війну проти України", - додав Зеленський.
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