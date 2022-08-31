Під щільним і потужним обстрілом напередодні була й Дружківка.

Росіяни завдали ударів по центру Краматорська. Снаряди влучили в багатоповерхівки. Є поранені мирні мешканці. Під щільним і потужним обстрілом була також Дружківка зі Слов'янськом. Яких руйнувань завдають окупанти? Бачив Руслан Смєщук. Його ексклюзивний репортаж далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Нова доба в Краматорську почалася досить гучно, в декількох кварталах від нас були ракетні приходи. В цей же час росіяни обстріляли сусідні міста, і ми тут теж це чули. Вдень це виглядає дуже страшно…це просто жилий двір, навколо п'ятиповерхівки - і жодного військового об'єкту, чи об'єкту, де могли знаходитися військові - тут немає. От вирва. Величезна.

Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації:

Місцеві люди вам скажуть - тут апріорі немає військових. Але ви знаєте, ми вже не шукаєм логіки окупантів, вона напевно полягає в тому, що чим гірше, тим краще.

Величезна вирва, всюди уламки скла, віконних рам - навкруги вщент розбиті хрущовки. Посеред цього всього - розгублені місцеві жителі. Які просто не розуміють - ЗА ЩО?

Борис Гаврилович, місцевий житель:

В 12 часов ровно врезали…мы спали, я видел взрыв, прятались конечно, куда ж не прятаться. Все бояться - храбрых не очень то много от такой то ямы и не спрячешься..с ума сойти можно.

Вибух був такої сили, що в одному із під'їздів, людей просто замурувало залізними дверима, які увігналися в середину будинка.

Сергій, місцевий житель:

Вот видите - начали пробовать там, вскрывали вот тут, а ее вывернуло сюда, и закусило понизу. Они попробовали вот отсюда - не получилось - срезали петлю и пошло. Ее вовнутрь вмяло. Дверь вмяло вовнутрь.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Тут повсюду валяються залишки ракети, тут от їх зібрали. Це легкосплавний метал, він не важкий. І взагалі це просто якесь чудо, що від настільки потужного вибуху ніхто не загинув. Є лише легкопоранена жінка, яка відмовилась від госпіталізації.

І важливу роль зіграла евакуація. Більшість жителів виїхали з цих будинків .

Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької військової адміністрації:

По Краматорську пошкоджено 5 будинків - це тільки на цій вулиці. По Слов'янську також постраждав цивільний сектор і промислові приміщення. Крім того, було обстріляно Курахове - також центральна частина.

А це вже наслідки обстрілу в сусідньому Слов'янську. Під щільним і потужним обстрілом напередодні була й Дружківка.

Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації:

Дружківка вже давно не потрапляла до зведень, за дві години сюди прилетіло щонайменше 4 ракети. Зруйнована лише цивільна інфраструктура, суттєво постраждали чи майже знищені 2 школи.

Знищені школи нещодавно тільки відремонтували. Вони були одні із найкращих в Україні.

Денис, житель Дружківки:

На эту школу выделено очень много денег. Смотрите - все для детей, там за ней выстроены две спортплощадки - во многих городах такого нет. Зачем так, кого так?

А ще дісталося приміщенню рятувальників, дитячому центру, палацу культури і прилеглим будинкам. Наразі майже всі великі міста Донеччини, навіть віддалені від фронту - знаходяться під постійними обстрілами росіян.