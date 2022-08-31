Вони - основа будь-якої армії. Саме вони першими заходять та остаточно зачищають від противника населені пункти. Тримають оборону на стратегічних об'єктах. Піхотинці. Без них жодна високотехнологічна зброя на фронті - не матиме сенсу. Наш наступний сюжет із передової, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як працюють українські піхотні підрозділи.



Штурм та зачистка від ворога українських міст і сіл, закріплення та утримання на позиціях - під постійним ворожим вогнем. На плечі піхотинців покладається безліч задач!

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Перве, це недопущення ворога просунутися до наших позицій, виявлення ворожої техніки, звідкіля ведуть вогонь, докладую координати.

Наші піхотинці завжди діють у зв'язці з іншими підрозділами, зокрема, з артилерією.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Без неї ми тут би вже не стояли, без артилерії. Це старший брат наш.

У проміжках між виконанням бойових задач піхотинці встигають укріплювати позиції, облаштовувати бліндажі, опановувати нові види зброї.

Поліна Коваленко, воєнна кореспондентка:

Зараз майже на всіх позиціях наші бійці мають західні зразки озброєння, вони впевнені, що в потрібний момент вони їх точно не підведуть.

На позиціях, де сьогодні працюємо ми, є британські ен-лави та німецькі панцерфаусти.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України:

Наразі, маємо західне озброєння, в бою правда не використовували, але пройшли навчання і маємо навики їм користуватися.

Окрім української та іноземної зброї, наші військовослужбовці мають зразки трофейної рашистської техніки. Ось цей БТР-82А наші бійці називають "волонтерською допомогою від кацапів".

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця бронемашина нам дісталася як трофейна, іменно на наш підрозділ. Наші хлопці дістали її в бою, але зараз вона в нашому руководстві, будемо виконувати бойові завдання на ній, наш екіпаж, і ми будем работать.

Піхотинці зізнаються: вже звикли до життя просто неба й постійних обстрілів. І готові будь-якої миті - давати відсіч ворогу.