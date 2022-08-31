Дитяча творчість - на допомогу ЗСУ. В Кривому Розі триває благодійна виставка робіт семирічної художниці Злати Решотки. Перші картини талановитої дівчинки вже продали. Організатори заходу обіцяють: усі виручені гроші підуть на підтримку наших бійців. Враженнями від експозиції поділиться наш кореспондент Артур Терещенко.

Душа йде до малювання. Малювання - це моє все!

Златі лише 7, а образотворчим мистецтвом дівчинка з Кривого Рогу захопилася менше року тому. Вона малювала, експериментувала з матеріалами, переносила красу навколишнього світу на полотно. Плідним стало літо - дитина написала понад три десятки картин.

Злата Решотка, юна художниця:

Тематика - соняхи, киці, квіти, подсолнухи, що не прийде в голову, те й малюємо.

Батьки юної художниці вчасно розгледіли талант доньки. Пригадують: Злата змалечку бралася за пензлик та фарби, а нині - вправляється у різних жанрах.

Світлана Решотка, мати юної художниці:

Малює вона акрилом, використовує різноманітну техніку, як 3Д-малювання, так і текстурні пасти, дуже їй до вподоби зайшла поталь.

Нині у Злати особливий день - відкриття першої власної виставки. Втілювати творчі задуми дівчинці допомагали викладачі, адже картини експонують із шляхетною метою.

Аліна Павлова, викладачка образотворчого та прикладного мистецтва:

В нас була тематична, скажемо так, місія і мета - допомогти нашим Збройним силам. Оскільки такі часи, що дійсно допомога від людей це зараз те, що найважливіше. Ми художники. Наша зброя - кисті, полотна та пензлі.

Усі кошти, отримані на виставці-продажу, підуть на допомогу нашій армії.

Богдана, відвідувачка виставки:

Картини, безумовно, зроблені на високому рівні, особливо для 7-річної дитини. І, звичайно, варто пам'ятати про основну мету - це збір коштів на ЗСУ. Це дуже так благородно, коли дитина хоче зібрати кошти саме на потреби нашої армії.

Тож кожен охочий, заплативши нефіксовану ціну за будь-яку з робіт Злати, має змогу підтримати українських захисників.