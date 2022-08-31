Жінка у військовій формі. Це викликає повагу і гордість. І це ще один доказ того, що для українців - Україна понад усе! Зрештою, це просто красиво. Щоправда, над красою нерідко доводиться попрацювати. Бо в наших чарівниць в однострої - трохи більше потреб на фронті, ніж у чоловіків. Чого не вистачає у рюкзаку української військової та хто допомагає поповнити запаси найнеобхідніших речей? Про це - наш наступний сюжет.

Жінка-медик - вона найкраще подбає про здоров'я пораненого. Жінка-розвідниця викличе меншу підозру у ворога. Жінка-снайпер має непритаманну багатьом чоловікам особливу витримку. У лавах Збройних сил України зараз понад 50 тисяч тих, хто донедавна у повсякденному житті носив спідниці та великі підбори. А тепер - берці та кітелі.

Леся Филимонова - прес-солдат підрозділу 112 бригади ТРО:

В мене стандартний нормальний розмір. Я коли собі щось купую 46 розміру, костюм наприклад, то він в мене 46 верх, 46 низ. Тут значить, коли форму замовили, в мене вийшло, що штани більш-менш, чоловіку подобається. А кітель на мені реально з подовженими дуже рукавами, я навіть не розумію як його можна ушити, щоб він був придатний до носіння.

Ушивати мало не кожну деталь військового одягу доводиться багатьом українським жінкам, що стали на захист країни, ділиться Леся Филимонова. Вона служить в одному з підрозділів Територіальної оборони. Ділиться - жінкам в українському війську видають чоловічу форму. Навіть спідня білизна - великих розмірів!

Леся Филимонова - прес-солдат підрозділу 112 бригади ТРО:

Насправді, забезпечення дуже залежить і від роду військ, і від місця розташування. Якусь частину форми від самого початку ми отримували ще від Міністерства оборони, але це переважно була чоловіча форма від великих розмірів, ну як великих, ви розумієте в середньому українська жінка вона розміру 48.

А чоловіча форма - починається з 50-го розміру. І тут питання не лише у привабливості, наголошує наша героїня. Проблема в тому, що виконувати бойові завдання в одягу великого розміру - складно.

Леся Филимонова - прес-солдат підрозділу 112 бригади ТРО:

З ним незручно. Ти мусиш на кітель вдягати бронежилет, тобто це не тому що воно не гарне, воно починає вбиватися, реально дуже незручно. Тому кітель я в принципі не ношу, і багато хто з жінок їх також не носять.

Леся ділиться - коли вперше поміряла бронежилет, мало не впала. Важкий та плаский - він давив і навантажував спину. Згодом нашій героїні подарували спеціальний анатомічний щиток, де плити мають вигін по формі грудної клітини. Але більшість наших захисниць таких не мають. Доводиться терпіти незручності або шукати все самостійно.

Ксенія Драганюк - авторка волонтерського проекту:

Турецька чоловіча форма ідеально сідає на жіночу фігуру. Так, це не ідеал, ми прагнемо до ідеальної жіночої форми. Є американські берці, які коштують шалені гроші. Ми знайшли аналогічні і вони дуже якісні, тобто всі дівчата їх отримують.

Волонтерська організація, яку очолює Ксенія Драганюк, працює з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Замовляє з-за кордону бойові сорочки, штани, кофти, футболки… Серед найпопулярніших замовлень - жіночі берці.

Ксенія Драганюк - авторка волонтерського проекту:

Гуманітарки ми відправляємо геть усім, незалежно де знаходиться дівчина на передовій чи на 3-4 лінії фронту.

Не менш популярне замовлення - бронежилети для жінок. Вони трохи легші, але за рівнем безпеки не поступаються чоловічим.

Ксенія Драганюк - авторка волонтерського проекту:

Коли ви одягаєте бронік , ви одягаєте рюкзак парамедиків, всю амуніцію, це буде понад 10 кг ваги і тому ми заощаджуємо 2-3 кг. Це дуже відчувається і це надзвичайно полегшує їхнє життя насправді. Плити дуже класно витримують всі абсолютно кулі і навіть снайперську кулю 308 калібр, а це просто топ.

Також волонтери забезпечують жінок на фронті товарами першої необхідності.

Ксенія Драганюк - авторка волонтерського проекту:

І ми все це почали купувати, тобто прокладки, резиночки для волосся, бальзам для губ тому що губи страшно пересихають, коли ти 24 на 7 на вулиці. Це зволожуючі крема і т.д. Ми цей список весь виписали і потім просто покращували цей набір за рахунок того, що ми чули - треба присипка, або гель для інтимної гігієни, мені потрібні вологі серветки, ми зібрали до купи і вийшов ось такий наборчик, який ми відправляємо до дівчат.

А спільно з державними структурами волонтери розробляють лекала жіночої військової форми, яка буде зручною і яку не доведеться перешивати. А щоб кожна наша берегиня могла звернутися по допомогу до волонтерського центру, команда розробила сайт. Там жінки у військовій формі можуть замовити все, що потрібно їм для комфортної служби.