Атаки, обстріли і авіаудари. На Донбасі ворог продовжує наступальні дії, але без успіхів. Наші оборонці міцно тримають лінію фронту. Під постійним вогнем Піски, Опитне, Мар'їнка та Авдіївка. Ворог намагається підсилити свої позиції. Наші військові виявили перекидання ворожої техніки з росії на Донеччину. Втім, наші захисники знають як реагувати на ці дії окупантів. Новини з українського Донбасу збирав Євген Соломін.

Через колишній державний кордон України та окупантів на Луганщині, російські війська їздять безперешкодно. Нині тут фіксують пересування свіжої техніки орків. Вона рухається через окуповані Ізварине, Сорокине, Довжанськ, Лутугине, Хрустальний у бік Донеччини.

На околицях Кадіївки місцеві фіксують прибуття нових бойових машин з росії. Старі - розлетілися разом з окупантами на частини після чергової бавовни.

Окупований Луганськ від москви отримав списані автобуси. Разом з тамтешніми водіями. Але виникла проблема у великих транспортах - возити нікого. Чоловіки переховуються від мобілізації чи на війні, а жінкам нема куди їздити. Тому в час пік - тут аж четверо пасажирів.

Місцеві в окупованому Старобільську зафіксували зникнення орків. В одну мить вони познімалися з місць постійної дислокації і разом з технікою виїхали на межі окупованого міста. Місцевий гауляйтер валерій пахніц посилив власну охорону, після того, як тут самозайнявся і вибухнув автомобіль зі зрадником-поліцейським аскяром лайшевим.

Тим часом Збройні Сили України закликають мобілізованих луганчан та дончан складати збою і здаватися.

Здаючись у полон українській армії, треба розрядити автомат, зняти магазин, опусти дуло вниз, познімати з себе розпізнавальні російські ганчірки, підняти руки та тримати в них щось біле. Лише такий алгоритм врятує від смерті.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Чем раньше вы здатитесь в плен, тем меньше вы совершите каких-либо преступлений. Это лучше, чем вы будете штурмовать ВСУ под Изюмом. Вы там и погибнете, потому что вы сами знаете какая большая смертность среди мобиков, как их називают сами россияне.

Нещодавно окуповані Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне - у руїнах. Окупанти тут навіть не намагаються щось відновлювати.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Немає води, світла, газу. Електрику намагається подати напряму через Щастинську станцію. Без розбомблених підстанцій це неможливо зробити. Система не витримує і все горить. Вода отруйна через те, що окупанти не збирають трупи. Вони розклалися і все потрапило в землю та отруїло ґрунтові води.

І на Луганщині, і на Донеччині російські варвари з особливою ненавистю руйнують дитячі садки та школи. Напередодні орки в Дружківці обстріляли дві школи, Палац спорту та Палац культури. Відремонтована до першого вересня восьма школа свої двері не відчинить - після ударів вони повилітали, дах провалився, вікон немає. Школа непридатна для навчання.

У Пісках тривають важкі бої. Населений пункт, у якому війна не припиняється уже дев'ятий рік, на межі повного знищення окупантами.

Авдіївка, Бахмут та міста вздовж лінії фронту потерпають від постійних обстрілів.

Місцеві, хоч і навчились жити при постійних бомбардуваннях, проте чимдалі, частота та густота обстрілів з боку окупантів ущільнюється.

Куди прилетять снаряди рашистів - визначити неважко. Вони луплять по житлових будинках українців. Дідусь ішов біля власної оселі. Снаряд пролетів поряд з головою. …тепер у стіні дірка більша, а в голові - менша. Диво, що чоловік вижив.

Вночі обстрілів зазнав Слов'янськ. Серйозні пошкодження житла зафіксовано також у Краматорську. Попередньо - росіяни вдарили вночі по центру ракетами "С-300". Загалом за добу на Донеччині росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені. Запеклі бої - вздовж всієї лінії фронту.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'їнки.

Евакуація з-під фронту - вкрай важка. На Донеччині є місця, у які небезпечно виїжджати - росіяни прострілюють дороги.

Виїхати потягами можна з Покровська в Дніпро чи Львів та в Кіровоградську область. Автобусами - у будь-якому західному напрямку.