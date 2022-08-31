Глави МЗС Польщі, Естонії, Литви та Латвії випустили спільну заяву, в якій повідомили про намір вжити заходів на національному рівні для скорочення кількості російських громадян, які в'їжджають до країн ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

У заяві глав зовнішньополітичних відомств балтійських країн, сказано, що припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією є необхідним першим кроком, але потрібно різко обмежити кількість туристичних віз.

Поки таких заходів не буде вжито на рівні ЄС, ми, як країни, що межують з Росією та Білоруссю, розглянемо введення на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони на видачу віз або обмеження перетину кордону для російських громадян, які мають візи ЄС, щоб вирішити нагальні проблеми громадської безпеки.

Таким чином, Польща, Естонія, Литва та Латвія попросили Європейську комісію запропонувати відповідні заходи щодо віз, які могли б бути реалізовані Європейським Союзом.

Доки такі заходи не будуть вжиті на рівні ЄС, балтійські країни, які межують з Росією та Білорусією, розглянуть можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів заборони на видачу віз або обмеження перетину кордону для росіян, які мають візи ЄС.

Аналогічні обмеження щодо громадян РФ також розглядає Фінляндія. Financial Times зазначає, що з кінця лютого до Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви та Латвії в'їхали майже 700 тис. громадян Росії, в основному туристи.

Євросоюз має намір найближчим часом скасувати дію угоди щодо полегшення візового режиму з Росією. Сьогодні, 31 серпня, глави МЗС ЄС не змогли погодити заборону на видачу шенгенських віз росіянам, оскільки багато хто виступив проти.

За чинними європейськими правилами, шенгенська віза дає власнику право перебувати на території будь-якої з держав Шенгенської зони, якщо всі умови для в'їзду виконані.