Війська рф обстрілюють маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя на ЗАЕС [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.
"росіяни ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - заявив він.
Старух підкреслив, що Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.
"Вимагаємо від рф припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкта", - додав він.
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