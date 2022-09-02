"Україна може стати енергохабом для Європи" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може стати енергохабом для Європи і постачати більше електроенергії. Таким чином Україна може замінити росії як постачальника енергоресурсів. Про це він сказав під час економічного форуму "Амброзетті".
Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС, зокрема для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулась в безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі.
Так, росія, захопивши Запорізьку АЕС, послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.
За його словами, навіть в умовах війни Україна готова збільшувати експорт електроенергії в європейські країни. Він закликав ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів.
Навіть зараз ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії. Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні в різних сенсах цього слова і в екологічному, і в моральному.
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